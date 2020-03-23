記事提供元：フィスコ
*12:03JST ディア・ライフ---私募債（無担保社債）8億円を発行
ディア・ライフ<3245>は12日、銀行保証付き私募債（無担保社債）を発行することを発表。資金使途は運転資金となる。
社債総額は8億円、社債の期間は5年、発行日は2020年3月26日、償還日は2025年3月25日。保証人・総額引受人・財務代理人は福島銀行<8562>となっている。《SF》
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