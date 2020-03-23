BEENOSは自社株買いが好感されて大きく反発

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■発行株数の7.7%を上限に期間6週間程度の短期関で実施
BEENOS<3328>(東1)は3月23日、反発基調となり、7%高の758円(48円高)まで上げたあとも強い相場になっている。
3月19日の夕方、自己株式の取得(自社株買い)を発表し、100万株(自己株を除く発行済み株式数の7.7%)、または取得総額8億円を上限として、2020年3月23日から同年4月30日まで実施するとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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