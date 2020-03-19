19日上場の関通は後場も買い気配のまま公開価格の97%高(13時現在)

■配送センター代行、EC受注管理代行など行う

3月19日新規上場となった関通(かんつう)<9326>(東マ)は後場も買い気配で始まり、13時にかけては公開価格490円を97%上回る965円の買い気配。まだ初値はついていない。

配送センター代行、EC(電子商取引)受注管理代行などを行い、1983年 7月1983年7月に個人営業を開始し、86年4月に有限会社、96年3月に株式会社。

2020年2月期の業績予想(個別・会社発表)は、売上高が前期比14.3%増の73.91億円、営業利益は同99.0%増の2.52億円、当期純利益は同70.8%増の1.34億円円、1株利益は58円99銭、を計画している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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