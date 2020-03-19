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グリムス　大幅に5日続伸、20年3月期の営業利益予想を21.00億円に上方修正、年間配当は24円に増額／新興市場スナップショット

2020年3月19日 10:08

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記事提供元：フィスコ


*10:08JST <3150> グリムス 1909 +26
大幅に5日続伸。20年3月期の営業利益を従来予想の16.00億円から21.00億円（前期実績14.00億円）に上方修正している。小売電気事業のセグメント利益予想が当初予想を7.70億円上回るなど収益性が向上する見込みとなったため。同期の年間配当は従来予想の19.00円から24.00円（前期実績17.00円）に増額修正した。業績修正や財務状況を総合的に勘案したとしている。《HH》

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