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NY外為：リスクオン、ダウ1000ドル超高、米財政支援1兆ドル規模との報

2020年3月18日 03:47

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記事提供元：フィスコ


*03:47JST NY外為：リスクオン、ダウ1000ドル超高、米財政支援1兆ドル規模との報


NY外為市場でリスク選好の円売りが強まり、ドル・円は106円72銭から107円69銭まで上昇し13日来の高値を更新した。ユーロ・円は117円30銭から118円62銭まで上昇。

新型ウイルスに対処する米国経済支援で、トランプ政権が1.2超ドル規模の財政支援策を検討していると報じられた。当初の報道8500億ドルを大きく上回る規模となる可能性で期待感がひろがった。

米国株式相場は上げ幅を再び拡大し、ダウ平均株価は1000ドル超高。
米10年債利回りは0.94％まで上昇した。《KY》

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