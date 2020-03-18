

*03:47JST NY外為：リスクオン、ダウ1000ドル超高、米財政支援1兆ドル規模との報



NY外為市場でリスク選好の円売りが強まり、ドル・円は106円72銭から107円69銭まで上昇し13日来の高値を更新した。ユーロ・円は117円30銭から118円62銭まで上昇。

新型ウイルスに対処する米国経済支援で、トランプ政権が1.2超ドル規模の財政支援策を検討していると報じられた。当初の報道8500億ドルを大きく上回る規模となる可能性で期待感がひろがった。

米国株式相場は上げ幅を再び拡大し、ダウ平均株価は1000ドル超高。

米10年債利回りは0.94％まで上昇した。《KY》