

*23:55JST 米1月JOLT求人件数は予想上回りドル買い強まる



全米住宅産業協会（NAHB）が発表した米国の3月NAHB住宅市場指数は72と、2月74から予想以上に低下し昨年11月来で最低となった。

同時刻に米労働省が発表した1月JOLT求人件数は696.3万件と、12月655.2万件から予想以上に増加。昨年11月来で最高となった。

米商務省が発表した1月企業在庫は前月比−0.1％と、12月横ばいから予想通りマイナスに落ち込んだ。企業売上は＋0.6％と12月横ばいから伸びが拡大。売上在庫比率は1.38と、12月の1.39を下回った。



予想を上回った米国の雇用関連指標を受けてドル買いがさらに優勢となった。ドル・円は106円72銭から107円30銭まで上昇、ユーロ・ドルは1.1018ドルから1.0955ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・3月NAHB住宅市場指数：72（予想：73、2月：74）

・米・1月JOLT求人件数：696.3万件（予想：640.1万件、12月：655.2万件←642.3万件）

・米・1月企業在庫：前月比−0.1％（予想：-0.1％、12月：0 ←+0.1％）《KY》