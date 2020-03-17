記事提供元：フィスコ
*08:18JST 3/17
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・大型財政出動による景気下支え
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（17002.04、-429.01）
・NYダウは下落（20188.52、-2997.10）
・ナスダック総合指数は下落（6904.59、-970.28)
・シカゴ日経225先物は下落（16220、大阪比-620）
・1ドル105円90-00銭
・SOX指数は下落（1298.78、-245.48）
・VIX指数は上昇（82.69、+24.86）
・米原油先物は下落（28.70、-3.03）
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・消費増税による景気下押し
留意事項
・首都圏と近畿圏のマンション販売（2月）
・ミアヘルサが新規上場
・リビングプラットフォームが新規上場
・ドラフトが新規上場
・自民党が2020年運動方針を決定
・英失業率（2月）
・独ZEW期待指数（3月）
・米小売売上高（2月）
・米鉱工業生産指数（2月）
・米設備稼働率（2月）
・米企業在庫（1月）
・米JOLT求人件数（1月）
・米NAHB住宅市場指数（3月）
・欧州財務相理事会
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（18日まで）
・米大統領選、フロリダなど4州で予備選《ST》
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