

*08:18JST 3/17

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・大型財政出動による景気下支え

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（17002.04、-429.01）

・NYダウは下落（20188.52、-2997.10）

・ナスダック総合指数は下落（6904.59、-970.28)

・シカゴ日経225先物は下落（16220、大阪比-620）

・1ドル105円90-00銭

・SOX指数は下落（1298.78、-245.48）

・VIX指数は上昇（82.69、+24.86）

・米原油先物は下落（28.70、-3.03）

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・消費増税による景気下押し

留意事項

・首都圏と近畿圏のマンション販売（2月）

・ミアヘルサが新規上場

・リビングプラットフォームが新規上場

・ドラフトが新規上場

・自民党が2020年運動方針を決定

・英失業率（2月）

・独ZEW期待指数（3月）

・米小売売上高（2月）

・米鉱工業生産指数（2月）

・米設備稼働率（2月）

・米企業在庫（1月）

・米JOLT求人件数（1月）

・米NAHB住宅市場指数（3月）

・欧州財務相理事会

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（18日まで）

・米大統領選、フロリダなど4州で予備選《ST》