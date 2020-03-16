

*08:22JST 3/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（23185.62、+1985.00）

・ナスダック総合指数は上昇（7874.88、+673.07)

・シカゴ日経225先物は上昇（17930、大阪比+1140）

・1ドル106円70-80銭

・SOX指数は上昇（1544.26、+152.15）

・VIX指数は低下（57.83、-17.64）

・米原油先物は上昇（31.73、+0.23）

・世界的な追加金融緩和期待

・米連邦準備制度理事会（FRB）が緊急利下げ

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（17431.05、-1128.58）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・消費増税による景気下押し

留意事項

・コア機械受注（1月）

・ミクリードが新規上場

・中国新築住宅価格（2月）

・中国鉱工業生産指数（2月）

・中国小売売上高（2月）

・中国不動産投資（2月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）

・米対米証券投資収支（1月）

・ユーロ圏財務相会合《ST》