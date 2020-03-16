記事提供元：フィスコ
*08:22JST 3/16
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（23185.62、+1985.00）
・ナスダック総合指数は上昇（7874.88、+673.07)
・シカゴ日経225先物は上昇（17930、大阪比+1140）
・1ドル106円70-80銭
・SOX指数は上昇（1544.26、+152.15）
・VIX指数は低下（57.83、-17.64）
・米原油先物は上昇（31.73、+0.23）
・世界的な追加金融緩和期待
・米連邦準備制度理事会（FRB）が緊急利下げ
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（17431.05、-1128.58）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・消費増税による景気下押し
留意事項
・コア機械受注（1月）
・ミクリードが新規上場
・中国新築住宅価格（2月）
・中国鉱工業生産指数（2月）
・中国小売売上高（2月）
・中国不動産投資（2月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）
・米対米証券投資収支（1月）
・ユーロ圏財務相会合《ST》
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