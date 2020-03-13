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東証業種別ランキング：全33業種が下落、鉱業が下落率トップ

2020年3月13日 15:32

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記事提供元：フィスコ


*15:32JST 東証業種別ランキング：全33業種が下落、鉱業が下落率トップ
全33業種が下落、鉱業が下落率トップ。NY原油先物相場が続落、国際帝石<1605>が12％下落し指数を押し下げた。そのほか、不動産業、空運業、水産・農林業、海運業、ガラス・土石製品などが下落率上位につづいた。


1. パルプ・紙 ／ 387.49 ／ -3.20
2. ゴム製品 ／ 2,208.97 ／ -3.80
3. 情報・通信業 ／ 3,250.26 ／ -4.20
4. 鉄鋼 ／ 230.95 ／ -4.31
5. 電気機器 ／ 1,921.81 ／ -4.43
6. 輸送用機器 ／ 2,068.44 ／ -4.46
7. サービス業 ／ 1,653.81 ／ -4.49
8. 機械 ／ 1,298.65 ／ -4.55
9. 陸運業 ／ 1,647.42 ／ -4.77
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,206.27 ／ -4.78
11. 食料品 ／ 1,356.63 ／ -4.86
12. 医薬品 ／ 2,505.64 ／ -4.88
13. 精密機器 ／ 6,438.95 ／ -4.91
14. 保険業 ／ 723.3 ／ -4.94
15. 小売業 ／ 950.04 ／ -4.98
16. 卸売業 ／ 1,181.26 ／ -5.01
17. 金属製品 ／ 783.14 ／ -5.03
18. その他金融業 ／ 483.4 ／ -5.04
19. その他製品 ／ 2,242.88 ／ -5.19
20. 建設業 ／ 872.62 ／ -5.25
21. 銀行業 ／ 100.21 ／ -5.30
22. 証券業 ／ 243.69 ／ -5.32
23. 化学工業 ／ 1,535.19 ／ -5.65
24. 非鉄金属 ／ 589.38 ／ -5.66
25. 電力・ガス業 ／ 327.38 ／ -5.99
26. 石油・石炭製品 ／ 745.34 ／ -6.05
27. 繊維業 ／ 437.76 ／ -6.10
28. ガラス・土石製品 ／ 719.71 ／ -6.11
29. 海運業 ／ 161.78 ／ -6.92
30. 水産・農林業 ／ 363.52 ／ -7.13
31. 空運業 ／ 178.92 ／ -9.80
32. 不動産業 ／ 1,037.73 ／ -10.04
33. 鉱業 ／ 175.35 ／ -11.10《US》

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