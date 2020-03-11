記事提供元：フィスコ
*11:32JST 【M&A速報：2020/03/11（1）】Heartseed、伊藤忠ケミカルフロンティアと資本業務提携
■iPS細胞を用いた心筋再生医療のHeartseed、伊藤忠ケミカルフロンティアと資本業務提携
■iPS細胞を用いた心筋再生医療のHeartseed、メディパルHD<7459>と資本業務提携
■全農チキンフーズ、明治の鶏肉販売子会社アサヒブロイラーを買収
■藤本食品、明治の子会社で炊飯・米飯二次加工品製造販売の明治ライスデリカを買収
■京進<4735>、保育園運営の子会社2社を合併
■三洋貿易<3176>、食品添加物・工業用薬品輸入販売のNKSコーポレーションを買収
■富士ゼロックス、米DocuSignとグローバルパートナーシップを締結 「電子署名クラウドサービス」の提供開始
■チームコミュニケーション解析「We.」 開発のラボラティック、みずほキャピタルなどから総額2.1億円の資金調達を実施《HH》
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