*12:55JST 【M&A速報：2020/03/09（1）】三井松島HD<1518>、水晶デバイス用計測器製造販売の三生電子を買収
■三井松島HD<1518>、水晶デバイス用計測器製造販売の三生電子を買収
■三井松島HD<1518>、買収防衛策を廃止
■運転代行マッチングプラットフォーム展開のAlpaca.Lab、シードラウンドでXTech Venturesなどから総額7000万円の資金調達を実施
■博報堂グループ子会社のスパイスボックス、AI技術開発のAIQ社と資本業務提携
■独自開発のプロファイリングAIによるプラットフォーム提供のAIQ、シリーズBでSMBCベンチャーキャピタルなどから約11億円の資金調達を実施
■サンプリングマッチングプラットフォーム「aircatalog」運営のキャトル、JSSA1号ファンドから資金調達を実施
■両備HD、グループ内組織を再編
■物流マッチングサイト運営等のトレーディスト、インターネット通信販売における物流事業等のフレイバ・プロジェクツを買収
■多言語コールセンター事業のAIサポート、テレビ電話通訳サービス「テレビde通訳」提供のポリグロットリンクに出資
■携帯電話販売の田中電子、モバイルコミュニケーションズから岩手県内auショップ 4店舗の運営・法人営業事業全般を譲り受け
■学習塾運営の浜学園、沖縄で同業のオー・イー・エスと資本業務提携契約を締結
■自動車用機能製品輸入・輸出販売のSIXフィーリング、業務提携先コムテックのグループ会社ペルシードに事業譲渡
■Number One Drinks運営の京都蒸留所、酒造メーカーの仏ペルノ・リカール社と資本提携
■渡辺パイプ、「高峰高原ホテル」運営の高峰観光を買収
■北洋銀行<8524>と北海道二十一世紀総合研究所、北洋SDGs推進ファンドを通じてパーソナルデーターストア企画・運営のYounodeに出資
■肥後銀行、ベンチャー支援を通じた地域産業創出目的の「肥銀ベンチャー投資事業有限責任組合」を設立
■伊予銀行<8385>、日本政策投資銀行と共同で「伊予成長支援ファンド2」を設立
■TIS<3626>、持ち分法適用関連会社でITサービスのタイMFECにTOBを実施
■ビルメンテナンス事業等のホクタテ、ビルディング管理・清掃請負のふきのとうを買収
■イスラエルのAIチップメーカーHAILO、シリーズBファンディングでNEC< 6701 >などから6000万ドルの資金調達を実施
■アドバンテッジパートナーズ、3月6日付でマザーズに上場したきずなHD<7086>の保有株式約 57.7％を売却
■東京地裁、乾汽船<9308>の株主アルファレオHDの株主総会招集許可を決定 買収防衛策廃止提案が議題
■旭化成<3407>、現地子会社を通じ米Adient社の自動車内装ファブリック事業を1.75億ドルで買収
■西部ガス<9536>、米国ガス火力発電事業に出資 海外発電事業に初参画
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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