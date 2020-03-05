

*18:24JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は153円91銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年3月限

寄付153円87銭 高値154円23銭 安値153円80銭 引け153円91銭

売買高総計38825枚

2年 410回 -0.255％

5年 142回 -0.235％

10年 357回 -0.120％

20年 171回 0.210％

債券先物3月限は、153円87銭で取引を開始。前日の米国の株価大幅反発・長期金利上昇を受けて売りが先行し、153円80銭まで下げた。その後、財務省が実施した30年債入札が無難な結果になったことを受けて買いに転じ、154円23銭まで上げたが、日経平均株価の上昇を受けて売りが再燃し、154円割れになった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.64％、10年債は1.00％、30年債は1.64％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.63％、英国債は0.38％、オーストラリア10年債は0.78％、NZ10年債は1.05％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：21.9万件）

・22:30 米・10-12月期非農業部門労働生産性改定値（前期比年率予想：+1.3％、速報値：+1.4％）

・24:00 米・1月製造業受注（前月比予想：-0.1％、12月：+1.8％）

・24:00 米・1月耐久財受注改定値（前月比予想：-0.2％、速報値：-0.2％）

・02:00 カーニー英中銀総裁講演

・08:30 カプラン米ダラス連銀総裁講演

・OPEC臨時総会《KK》