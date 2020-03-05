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5日の日本国債市場概況：債券先物は153円91銭で終了

2020年3月5日 18:24

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記事提供元：フィスコ


*18:24JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は153円91銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付153円87銭 高値154円23銭 安値153円80銭 引け153円91銭
売買高総計38825枚

2年 410回 -0.255％
5年 142回 -0.235％
10年 357回 -0.120％
20年 171回 0.210％

債券先物3月限は、153円87銭で取引を開始。前日の米国の株価大幅反発・長期金利上昇を受けて売りが先行し、153円80銭まで下げた。その後、財務省が実施した30年債入札が無難な結果になったことを受けて買いに転じ、154円23銭まで上げたが、日経平均株価の上昇を受けて売りが再燃し、154円割れになった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.64％、10年債は1.00％、30年債は1.64％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.63％、英国債は0.38％、オーストラリア10年債は0.78％、NZ10年債は1.05％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：21.9万件）
・22:30　米・10-12月期非農業部門労働生産性改定値（前期比年率予想：+1.3％、速報値：+1.4％）
・24:00　米・1月製造業受注（前月比予想：-0.1％、12月：+1.8％）
・24:00　米・1月耐久財受注改定値（前月比予想：-0.2％、速報値：-0.2％）
・02:00　カーニー英中銀総裁講演
・08:30　カプラン米ダラス連銀総裁講演
・OPEC臨時総会《KK》

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