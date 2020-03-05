

*08:32JST 3/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（21100.06、+17.33）

・NYダウは上昇（27090.86、+1173.45）

・ナスダック総合指数は上昇（9018.09、+334.00)

・シカゴ日経225先物は上昇（21390、大阪比+260）

・1ドル107円50-60銭

・SOX指数は上昇（1789.57、+84.31）

・VIX指数は低下（31.99、-4.83）

・新型肺炎で追加金融緩和期待

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米原油先物は下落（46.78、-0.40）

・米長期金利は上昇

・新型肺炎の感染拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・輸入車販売（2月）

・車名別新車販売（2月）

・首相官邸で未来投資会議

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米労働生産性指数（10-12月）

・米製造業受注（1月）

・石油輸出国機構（OPEC）臨時総会

・経済協力開発機構（OECD）が経済見通しを公表《ST》