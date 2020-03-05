記事提供元：フィスコ
*08:32JST 3/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（21100.06、+17.33）
・NYダウは上昇（27090.86、+1173.45）
・ナスダック総合指数は上昇（9018.09、+334.00)
・シカゴ日経225先物は上昇（21390、大阪比+260）
・1ドル107円50-60銭
・SOX指数は上昇（1789.57、+84.31）
・VIX指数は低下（31.99、-4.83）
・新型肺炎で追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・米原油先物は下落（46.78、-0.40）
・米長期金利は上昇
・新型肺炎の感染拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・輸入車販売（2月）
・車名別新車販売（2月）
・首相官邸で未来投資会議
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米労働生産性指数（10-12月）
・米製造業受注（1月）
・石油輸出国機構（OPEC）臨時総会
・経済協力開発機構（OECD）が経済見通しを公表《ST》
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