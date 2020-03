キンプリ平野紫耀、2019年の“最も表紙を飾った男性”に選出「とても光栄」

King & Princeの平野紫耀が、「第6回カバーガール大賞」で新設された「メンズ部門」の大賞に選ばれたことが分かった。写真:「第6回カバーガール大賞」のメンズ部門・大賞に選出されたKing & Princeの平野紫耀 Copyright(c) Fujisan Magazine Service Co., Ltd. All Rights Reserved.[写真拡大]