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出来高変化率ランキング（10時台）～ビーロット、レアジョブなどがランクイン

2020年3月3日 11:07

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記事提供元：フィスコ


*11:07JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ビーロット、レアジョブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月3日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3498> 霞ヶ関キャピタル　　135800　 　21980　　 517.83% 18.92%
<9399> ビート　　　　　　　5899252　 　1603368　　 267.93% 18.27%
<3664> モブキャスト　　　　6300100　 　2305720　　 173.24% 10.53%
<7079> WDBココ　　　　　61700　 　27800　　 121.94% 10.82%
<3808> OKウェイヴ　　　　333200　 　158580　　 110.11% 15.75%
<3710> ジョルダン　　　　　257000　 　134420　　 91.19% -10.45%
<9603> H．I．S．　　　　2276400　 　1264620　　 80.01% -5.3%
<6387> サムコ　　　　　　　163700　 　97400　　 68.07% 9.1%
<4428> シノプス　　　　　　87800　 　55320　　 58.71% 1.1%
<2345> アイスタディ　　　　1311000　 　827000　　 58.52% 11.05%
<1488> 大和Jリート　　　　165430　 　104380　　 58.49% 0.24%
<6166> 中村超硬　　　　　　406500　 　257220　　 58.04% 13.92%
<2160> ジーエヌアイ　　　　2604300　 　1841840　　 41.4% -9.58%
<7404> 昭和飛　　　　　　　157400　 　113320　　 38.9% 0.09%
<4575> CANBAS　　　　226800　 　175840　　 28.98% 1.98%
<3452>* ビーロット　　　　　157300　 　130860　　 20.2% 17.32%
<3906> ALBERT　　　　140300　 　120080　　 16.84% -4.53%
<3694> オプティム　　　　　285900　 　245300　　 16.55% -3.86%
<2929> ファーマフーズ　　　3274200　 　3056920　　 7.11% 2.48%
<6538> キャリアIND　　　378600　 　356720　　 6.13% -6.85%
<1724> シンクレイヤ　　　　159200　 　150240　　 5.96% 2.15%
<6239> ナガオカ　　　　　　312700　 　304880　　 2.56% -7.02%
<6867> リーダー電　　　　　101700　 　99520　　 2.19% 2.24%
<8984> 大和ハウスR　　　　21895　 　21613.2　　 1.3% 2.05%
<6096>* レアジョブ　　　　　376400　 　374860　　 0.41% -2.76%
<6256> ニューフレア　　　　10800　 　10780　　 0.19% 0.08%
<6889> オーデリック　　　　77300　 　78780　　 -1.88% 0%
<1597>* MXSJリート　　　139060　 　143848　　 -3.33% 3.04%
<6264>* マルマエ　　　　　　142400　 　149840　　 -4.97% -1.54%
<6547>* グリーンズ　　　　　154500　 　169180　　 -8.68% 1.48%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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