*11:07JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ビーロット、レアジョブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3498> 霞ヶ関キャピタル 135800 21980 517.83% 18.92%
<9399> ビート 5899252 1603368 267.93% 18.27%
<3664> モブキャスト 6300100 2305720 173.24% 10.53%
<7079> WDBココ 61700 27800 121.94% 10.82%
<3808> OKウェイヴ 333200 158580 110.11% 15.75%
<3710> ジョルダン 257000 134420 91.19% -10.45%
<9603> H．I．S． 2276400 1264620 80.01% -5.3%
<6387> サムコ 163700 97400 68.07% 9.1%
<4428> シノプス 87800 55320 58.71% 1.1%
<2345> アイスタディ 1311000 827000 58.52% 11.05%
<1488> 大和Jリート 165430 104380 58.49% 0.24%
<6166> 中村超硬 406500 257220 58.04% 13.92%
<2160> ジーエヌアイ 2604300 1841840 41.4% -9.58%
<7404> 昭和飛 157400 113320 38.9% 0.09%
<4575> CANBAS 226800 175840 28.98% 1.98%
<3452>* ビーロット 157300 130860 20.2% 17.32%
<3906> ALBERT 140300 120080 16.84% -4.53%
<3694> オプティム 285900 245300 16.55% -3.86%
<2929> ファーマフーズ 3274200 3056920 7.11% 2.48%
<6538> キャリアIND 378600 356720 6.13% -6.85%
<1724> シンクレイヤ 159200 150240 5.96% 2.15%
<6239> ナガオカ 312700 304880 2.56% -7.02%
<6867> リーダー電 101700 99520 2.19% 2.24%
<8984> 大和ハウスR 21895 21613.2 1.3% 2.05%
<6096>* レアジョブ 376400 374860 0.41% -2.76%
<6256> ニューフレア 10800 10780 0.19% 0.08%
<6889> オーデリック 77300 78780 -1.88% 0%
<1597>* MXSJリート 139060 143848 -3.33% 3.04%
<6264>* マルマエ 142400 149840 -4.97% -1.54%
<6547>* グリーンズ 154500 169180 -8.68% 1.48%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ビーロット 急騰、公募・売出の中止を発表で 3/ 3 11:15
- カーブスHD ストップ高、前日に公募価格割れで新規上場も本日は押し目買い優勢 3/ 3 10:49
- モブキャストHDが急伸、3日重大発表とされ注目集まる 3/ 3 10:25
- 武田薬 大幅続伸、ブラジル企業に一部医薬品を売却へ 3/ 3 10:24
- 伊藤園 大幅続伸、国内事業好調で第3四半期も順調決算 3/ 3 10:13
広告
広告
広告