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テリロジー　大幅に続伸、子会社が東和エンジニアリングと業務提携、医療通訳遠隔サービスと多言語映像通訳を連携／新興市場スナップショット

2020年3月3日 10:27

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記事提供元：フィスコ


*10:27JST <3356> テリロジー 916 +9
大幅に続伸。連結子会社でICTサービス提供事業のテリロジーサービスウェア（東京都千代田区）が東和エンジニアリング（同）と業務提携したと発表している。東和エンジニアリングの「医療通訳遠隔サービス Medi-Way」とテリロジーサービスウェアの多言語映像通訳サービス「みえる通訳」を連携させ、医療通訳プランの一部言語で医療機関と外国人患者との通訳を行う。《HH》

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