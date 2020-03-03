*10:07JST 出来高変化率ランキング（9時台）～H．I．S．、霞ヶ関キャピタルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 09:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3498>* 霞ヶ関キャピタル 62400 21980 183.89% 15.41%
<9399>* ビート 3937138 1603368 145.55% 13.46%
<3664>* モブキャスト 4017200 2305720 74.23% 12.78%
<7079>* WDBココ 45700 27800 64.39% 8.9%
<7404>* 昭和飛 155200 113320 36.96% 0.14%
<4428>* シノプス 75700 55320 36.84% 0.78%
<9603>* H．I．S． 1462200 1264620 15.62% -5.94%
<3808>* OKウェイヴ 181100 158580 14.2% 5.51%
<3710>* ジョルダン 150100 134420 11.66% -9.17%
<2160>* ジーエヌアイ 1955600 1841840 6.18% -5.1%
<6387>* サムコ 96300 97400 -1.13% 9.83%
<6889>* オーデリック 76200 78780 -3.27% 0%
<3906>* ALBERT 112600 120080 -6.23% -3.8%
<6256>* ニューフレア 9800 10780 -9.09% 0%
<2345>* アイスタディ 750800 827000 -9.21% 20.85%
<6166>* 中村超硬 215300 257220 -16.3% 9.82%
<4512>* ワカモト 153500 187380 -18.08% -3.04%
<4575>* CANBAS 143900 175840 -18.16% 1.45%
<8984>* 大和ハウスR 17566 21613.2 -18.73% 1.44%
<1488>* 大和Jリート 83720 104380 -19.79% 0.9%
<1724>* シンクレイヤ 117700 150240 -21.66% 4.11%
<6239>* ナガオカ 234400 304880 -23.12% -2.68%
<6867>* リーダー電 75700 99520 -23.93% 4.19%
<2664>* カワチ薬品 149000 196860 -24.31% 2.52%
<3694>* オプティム 185100 245300 -24.54% -0.85%
<6538>* キャリアIND 264100 356720 -25.96% -7.79%
<2929>* ファーマフーズ 2224100 3056920 -27.24% 2.96%
<4690>* 日パレット 6100 8500 -28.24% 0.23%
<6721>* ウインテスト 621500 906200 -31.42% 0%
<4958>* 長谷川香 61000 90020 -32.24% -0.4%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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