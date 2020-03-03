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出来高変化率ランキング（9時台）～H．I．S．、霞ヶ関キャピタルなどがランクイン

2020年3月3日 10:07

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記事提供元：フィスコ


*10:07JST 出来高変化率ランキング（9時台）～H．I．S．、霞ヶ関キャピタルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月3日　09:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3498>* 霞ヶ関キャピタル　　62400　 　21980　　 183.89% 15.41%
<9399>* ビート　　　　　　　3937138　 　1603368　　 145.55% 13.46%
<3664>* モブキャスト　　　　4017200　 　2305720　　 74.23% 12.78%
<7079>* WDBココ　　　　　45700　 　27800　　 64.39% 8.9%
<7404>* 昭和飛　　　　　　　155200　 　113320　　 36.96% 0.14%
<4428>* シノプス　　　　　　75700　 　55320　　 36.84% 0.78%
<9603>* H．I．S．　　　　1462200　 　1264620　　 15.62% -5.94%
<3808>* OKウェイヴ　　　　181100　 　158580　　 14.2% 5.51%
<3710>* ジョルダン　　　　　150100　 　134420　　 11.66% -9.17%
<2160>* ジーエヌアイ　　　　1955600　 　1841840　　 6.18% -5.1%
<6387>* サムコ　　　　　　　96300　 　97400　　 -1.13% 9.83%
<6889>* オーデリック　　　　76200　 　78780　　 -3.27% 0%
<3906>* ALBERT　　　　112600　 　120080　　 -6.23% -3.8%
<6256>* ニューフレア　　　　9800　 　10780　　 -9.09% 0%
<2345>* アイスタディ　　　　750800　 　827000　　 -9.21% 20.85%
<6166>* 中村超硬　　　　　　215300　 　257220　　 -16.3% 9.82%
<4512>* ワカモト　　　　　　153500　 　187380　　 -18.08% -3.04%
<4575>* CANBAS　　　　143900　 　175840　　 -18.16% 1.45%
<8984>* 大和ハウスR　　　　17566　 　21613.2　　 -18.73% 1.44%
<1488>* 大和Jリート　　　　83720　 　104380　　 -19.79% 0.9%
<1724>* シンクレイヤ　　　　117700　 　150240　　 -21.66% 4.11%
<6239>* ナガオカ　　　　　　234400　 　304880　　 -23.12% -2.68%
<6867>* リーダー電　　　　　75700　 　99520　　 -23.93% 4.19%
<2664>* カワチ薬品　　　　　149000　 　196860　　 -24.31% 2.52%
<3694>* オプティム　　　　　185100　 　245300　　 -24.54% -0.85%
<6538>* キャリアIND　　　264100　 　356720　　 -25.96% -7.79%
<2929>* ファーマフーズ　　　2224100　 　3056920　　 -27.24% 2.96%
<4690>* 日パレット　　　　　6100　 　8500　　 -28.24% 0.23%
<6721>* ウインテスト　　　　621500　 　906200　　 -31.42% 0%
<4958>* 長谷川香　　　　　　61000　 　90020　　 -32.24% -0.4%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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