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高島屋は後場1000円を回復して推移、営業時間の短縮を織り込む様子

2020年2月28日 13:51

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■前場の一時985円(34円安)を下値に回復歩調

　高島屋<8233>(東1)は2月28日、前場の985円(34円安)を下値に持ち直し、13時には1000円(19円安)を回復している。

　27日、「新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組み」を発表し、大阪店、京都店、横浜店、タカシマヤタイムズスクエア(東京都新宿区)など10店舗・施設の営業時間を短縮し、約1000名規模を原則在宅勤務に切り替えるとした。

　短縮時間は店舗によって異なるが、30分から最大で2時間。実施期間は2月28日から3月17日まで19日間とした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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