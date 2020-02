見たらキスしたくなる!?葉山奨之＆堀田茜出演『キスカム！』予告編解禁

葉山奨之、堀田茜、八木アリサ、塚本高史らが出演する映画『キスカム!〜COME ON, KiSS ME AGAiN! 〜』より、“キスシーン多め”の予告映像が解禁された。写真:(C)2019吉本興業 [写真拡大]

葉山奨之、堀田茜、八木アリサ、塚本高史らが出演する映画『キスカム!〜COME ON, KiSS ME AGAiN! 〜』より、“キスシーン多め”の予告映像が解禁された。合わせてシンガーソングライター・井上苑子が手がけた挿入歌も明らかにされている。



・解禁された予告映像はこちら!



本作は、“見たら今すぐキスしたくなる”をテーマに、キス映画の限界に挑戦したロマンティック・コメディー。彼女のサヤ(堀田)にフラれた橋口海(葉山)が、「恋愛コンサル」という奇妙な会社に出向し、キスによって恋人たちの「寄りを戻す」仕事に励む。そんな中、CEOと元カノのサヤが恋愛コンサルに寄り戻しの依頼を持ってきて…。橋口は人生を一発逆転すべく、前代未聞の大規模イベントを仕掛ける、というストーリーが展開される。



解禁された映像は、海が恋人のサヤに「別れよう…」と切り出されるシーンから始まる。傷心の海は、勤める化粧品会社のCEOの命令で、“恋愛で困っている人たちを助ける”グループ企業に出向させられることに。他人の恋愛を助けるために孤軍奮闘する中、なぜかキスの練習までする海が見て取れる。



予告映像の解禁に合わせて今回、挿入歌「ラブリー」も初出し。同曲を担当したのは、2015年に17歳でメジャーデビューを果たし、若い世代から圧倒的支持を集める井上。この映画のために書き下ろした「ぜんぶ。」は主題歌に起用されており、井上自身が本作への出演も果たしている。



井上は今回の楽曲提供について「映画の主題歌、そして挿入歌どちらも担当させていただけることになって、映画の台本を読ませていただいてから曲を作りました。自分自身、恋の歌をたくさん書いてきましたが、それはいつも恋の始まりの歌が多かったので、今回の作品に寄り添った曲を作るにあたって、正直あまり今まで考えたことのない愛を考えました。『私なりに』でしかありませんが、少しでもたくさんの方に届くと嬉しいです」とコメントしている。



『キスカム!〜COME ON, KiSS ME AGAiN! 〜』は4月3日より全国公開となる。

