

*18:26JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は153円48銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年3月限

寄付153円29銭 高値153円51銭 安値153円21銭 引け153円48銭

売買高総計26689枚

2年 409回 -0.200％

5年 142回 -0.215％

10年 357回 -0.110％

20年 171回 0.205％

債券先物3月限は、153円29銭で取引を開始。新型肺炎の世界的な拡大懸念が広がり株安・円高となるなか、153円30銭を上抜けたことによるショートカバーが強まったほか、日銀の超長期国債買い入れオペの結果を好感して買いが優勢となり、153円21銭から153円51銭まで上昇した。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は1.25％、10年債は1.37％、30年債は1.83％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.50％、英国債は0.54％、オーストラリア10年債は0.92％、NZ10年債は1.19％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・23:00 米・12月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.4％、11月：+0.2％）

・23:00 米・12月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+2.80％、11月：+2.55％）

・24:00 米・2月消費者信頼感指数（予想：132.1、1月：131.6）

・24:00 米・2月リッチモンド連銀製造業指数（予想：10、1月：20）

・03:00 米財務省・2年債入札

・05:00 クラリダ米FRB副議長講演（全米企業エコノミスト協会）《KK》