『ミニオンズ』最新作の邦題が『ミニオンズ フィーバー』に決定！予告編も到着

ミニオンたちの活躍を描く『ミニオンズ』最新作『Minions: The Rise of Gru(原題)』の邦題が『ミニオンズ フィーバー』に決定! その第1弾予告編と新場面写真が解禁となった。写真:(C) 2020 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED[写真拡大]