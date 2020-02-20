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ビットワングループがストップ高、「5G」事業で香港企業と提携

2020年2月20日 11:34

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■仮想通貨関連事業に続く新展開となり注目される

　ビットワングループ<2338>(東2)は2月20日、いきなり急伸し、9時40分前にストップ高の340円(80円高)で値がついた後は買い気配を続けている。

　仮想通貨関連事業などを行うが、19日付で「5Gネットワークサービス事業の戦略的合弁事業立ち上げに向けた覚書締結について」を発表し、がぜん「5G」関連株として注目された。

　発表によると、5G技術を用いたプロダクト開発事業などを行う香港企業IBO　Telecom　Company　Limitedと中国の医療機関に向けて5G基幹設備、5Gネットワーク設計及び実装サービス、5Gスマートソリューション及びサービスなどを提供する計画。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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