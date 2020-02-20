ブロッコリー　急騰、21年2月期の営業利益予想を9.00億円、20年2月期の年間配当は26円に増額修正／新興市場スナップショット



*10:18JST <2706> ブロッコリー 1893 +323

急騰。20年2月期の営業利益を従来予想の7.00億円から4.00億円（前期実績8.09億円）に下方修正する一方、21年2月期の営業利益予想を9.00億円と発表している。20年2月期はゲームアプリで損失が継続したが、21年2月期は新規コンテンツを積極的に推進する。20年2月期の年間配当は従来予想の24.00円から26.00円（前期実績26.00円）に増額修正する。また、株主優待として限定オリジナルグッズなどを贈呈する。《HH》