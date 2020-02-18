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【M&A速報：2020/02/18（2）】清水銀行<8364>、SBIホールディングス<8473>と資本業務提携

2020年2月18日 17:11

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記事提供元：フィスコ


*17:11JST 【M&A速報：2020/02/18（2）】清水銀行<8364>、SBIホールディングス<8473>と資本業務提携
■清水銀行<8364>、SBIホールディングス<8473>と資本業務提携

■インフォメーションクリエーティブ<4769>、豆蔵HD<3756>が実施するMBOに保有する株全てを応募

■住友化学<4005>、健康・農業関連事業の子会社2社を合併

■キャンディル<1446>、子会社のキャンディルデザインと業務提携関係にあるドゥーマンズの株式取得

■Jフロント<3086>、パルコ<8251>へのTOBが成立

■クイック<4318>、子会社のクイック・グローバルを吸収合併

■イソライト工業<5358>、子会社で耐火断熱繊維製造・販売のITMを吸収合併

■本田技研工業<7267>、グループ内組織を再編

■パートナーエージェント<6181>、子会社3社を合併

■パートナーエージェント<6181>、フォトスタジオ運営事業のMクリエイティブワークスを完全子会社化

■東芝機械<6104>、オフィスサポートからの独立委員会あての質問に対し回答を発表

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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