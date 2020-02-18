ハウテレビジョン　大幅に反発、20年1月期の営業利益予想を0.90億円に上方修正、「外資就活ドットコム」が想定上回る／新興市場スナップショット



*10:34JST <7064> ハウテレビジョン 2422 +395

大幅に反発。20年1月期の営業利益を従来予想の0.50億円から0.90億円（前期実績0.72億円）に上方修正している。既存クライアント企業の採用活動が早期化する傾向にあり、新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」が想定を上回った。若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」も新規クライアント企業の獲得が進み、利益を押し上げる見通し。《HH》