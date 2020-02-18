ギフト　大幅に3日ぶり反発、3月18日を基準日に1対2の株式分割、株主優待拡充／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:17JST <9279> ギフト 3420 +180
大幅に3日ぶり反発。3月18日を基準日に1株につき2株の割合で分割すると発表している。投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性向上と投資家層の拡大を図る。株式分割に伴い20年10月期の年間配当を従来予想の30.00円から15.00円（前期実績30.00円、記念配当5.00円含む）に修正するが、実質的な変更はない。また、4月30日現在の株主を対象に食事優待券の贈呈区分と金額を変更する株主優待制度の拡充を実施する。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- JASDAQ平均は4日続落、国内景気の先行き不透明感などから売り優勢／JASDAQ市況 2/17 16:32
- マザーズ指数は続落、そーせいが大幅高となるもその他の主力処が重しに／マザーズ市況 2/17 16:07
- チエル 急騰、第3四半期は営業黒字、無配だった期末配当金も4円に／新興市場スナップショット 2/17 14:05
- コスモ・バイオ 急騰、19年12月期は計画上振れ、今期も6％増益見通しで配当も増額へ／新興市場スナップショット 2/17 12:59
- ギフティ 急騰、今期も2ケタ増益で成長スピードは更に加速／新興市場スナップショット 2/17 10:21
広告