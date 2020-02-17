*15:14JST 【M&A速報：2020/02/17（1）】iPS細胞から血小板を産生する技術をもつメガカリオン、総額28億円を資金調達
■ヒトiPS細胞から血小板を産生する技術の臨床応用を目指すメガカリオン、積水化学工業<4204>などからシリーズDで総額28億円の資金調達を実施
■ソニー・ミュージックエンタテインメント、グループ会社を再編
■ロボティクスプラットフォーム提供のRapyuta Robotics、日本GLPグループで物流ソリューション展開のモノフルなどから資金調達を実施
■安川電機<6506>、ロボティクスプラットフォーム提供のRapyuta Roboticsと資本業務提携
■ストラテジックキャピタル、蝶理<8014>と東レ<3402>に関する特集サイトを開設
■オークネット<3964>、ブランド品流通事業で米国に新会社を設立 リセールファッション・プラットフォーマーの米レプリ(LePrix)と資本提携
■東急Re・デザイン、東急ホームズから新築工事請負事業を譲り受け
■電通グループ<4324> 、1stパーティデータを活用したメディアプランニングに強い米Media Storm社を買収
■大原薬品工業、武田テバファーマから同社子会社の武田テバ薬品が保有する甲賀工場を譲り受け
■MCヘルスケア、グループで分光光度計等製造のオプティマに血液粘度測定機「MCFAN」関連事業を承継
■イスラエルのスタートアップとの協業を目指すバーチャルイノベーションセンター開発のゲシェル、新体制発表 日本ベンチャーキャピタルから資金調達
■アステリア<3853>、炭素新素材グラフェン開発の豪Imagine社に出資 IoT・エッジコンピューティング事業で資本業務提携
■プレミアグループ<7199>、中期経営計画を発表 オートモビリティサービス分野でM&A
■メタップス<6172>、事業ポートフォリオの見直しと今後の注力事業を発表
■メタップス<6172>、傘下で暗号資産交換所運営の韓国UPSIDE社の株式を譲渡
■メタップス<6172>、子会社のメタップスリンクスを吸収合併
■UTグループ<2146>、人材派遣会社を傘下にもつベトナムGreen Speed Joint Stock Companyの株式51％取得
■エンデバー・ユナイテッド、食品包装資材卸事業展開のサンライズを買収
■スマートバリュー<9417>、移動体情報通信機器の販売代理店事業をイリオスネットに譲渡
■パス<3840>、BGL社・Blockshine社とのブロックチェーン事業の共同事業展開に関する包括的業務提携契約を解消 同事業から撤退
■パス<3840>、ブロックチェーン関連子会社Blockshine Japanの保有株式を同社代表取締役に売却
■理研コランダム<5395>、買収防衛策を廃止
■帝国繊維<3302>、英アセット・バリュー・インベスターズ(AVI)などによる株主提案に「反対」を表明
■ソケッツ<3634>、CCCとの合弁会社CSマーケティングの全保有株式49％をCCCに譲渡
■スルガ銀行<8358>、創業家ファミリー企業との融資関係を解消
■フジオフードシステム<2752>、子会社ホノルルコーヒージャパンの減資、資本準備金額減少、剰余金処分などを決議
■フジオフードシステム<2752>、傘下のホノルルコーヒージャパンとはらドーナッツを合併
■ASIAN STAR<8946>、中計を発表 「企業価値向上に資する戦略的M&A、資本提携の推進」など
■ハイパー<3054>、中期経営計画を発表 「事業戦略を実現する手段としてM&Aを活用」
■デンタス<6174>、DESによりA種種類株式を発行
■出光興産<5019>、子会社の昭和シェル石油から同社全従業員の雇用契約を会社分割により承継
■サカタインクス<4633>、買収防衛策を廃止
■土木建築総合建設請負業の吉田組、アジアゲートHD<1783>傘下で土木建設工事の南野建設を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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