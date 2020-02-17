マーケット RSS

 

フライトHDは大引けにストップ高で売買成立、第3四半期の黒字化など注目される

2020年2月17日 15:08

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■通期予想を上回る大幅増益など好感され朝から買い気配続く

　フライトホールディングス(フライトHD)<3753>(東2)は2月17日、差から買い気配のままストップ高に貼りついたまま売買が成立しない状態を続け、大引けにストップ高の956円(150円高)で比例配分の売買成立となった。

　14日発表の第3四半期連結決算(2019年4～12月・累計)が好調で、売上高は大型受注などにより前年同期比4倍強となり、各利益とも前年同期比で大幅に黒字転換した。さらに、通期予想(従来予想を継続)を上回ったことなどが注目された。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
クリーク・アンド・リバー社は上値試す、２０年２月期大幅増益予想（2019/08/08）
ＴＡＣは調整一巡、２０年３月期減益予想だが１Ｑは２桁経常増益（2019/08/08）
ゼリア新薬工業は調整一巡、２０年３月期大幅増益予想、１Ｑ減益だが進捗率順調（2019/08/06）
テクマトリックスは上値試す、２０年３月期増収増益・連続増配予想で１Ｑ順調（2019/08/06）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望2月17日号　米国株急上昇vs日本株鈍い動き、その理由は?
  2. 個人投資家・有限亭玉介：しっかり下値を切り上げる期待の銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】
  3. イトーキの今期20年12月期は増収大幅増益でV字回復を見込む
  4. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：新型肺炎の動向、米FOMC議事要旨、1月訪日外客数
  5. 【どう見るこの相場】苦節10年半まさかまさかの大復活！！大幸薬品を株式分割銘柄が追随高期待
  1. NY原油は「投げたりしまい」の底値圏か？　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  2. NY原油：続伸、IMF専務理事の発言などを意識した買いが入る
  3. 気になる原油価格の動向は　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  4. NY原油：続伸で51.42ドル、中期的な原油需要回復への期待も
  5. 相場展望2月17日号　米国株急上昇vs日本株鈍い動き、その理由は?
  1. 新内外綿がストップ高、いきなり急伸し新型肺炎の出遅れ物色が波及の見方
  2. NY原油は「投げたりしまい」の底値圏か？　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  3. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も
  4. NY原油：反落、世界経済の減速懸念強まる
  5. マクアケは続落も1Q決算発表を先取りし下値に直近IPO株買いが継続

広告

写真で見るニュース

  • 大丸芦屋店1階のリニューアルイメージ（大丸松坂屋百貨店発表資料より）
  • 研究グループが開発した世界最小のクロック回路を搭載したチップ写真（写真：東工大の発表資料より）
  • 新型フィット・e:HEV HOME（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • (c) 123rf
  • シャポー市川リニューアルのイメージ（JR東日本都市開発発表資料より）
  • 「Audi City紀尾井町」の店内の様子。（画像: アウディ ジャパンの発表資料より）
  • 愛犬専用トイレ（画像: 関西エアポートの発表資料より）
  • アルマ望遠鏡が撮影した連星系「HD101584」周辺のガスの広がり （c） ALMA （ESO/NAOJ/NRAO）, Olofsson et al. Acknowledgement: Robert Cumming
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望2月17日号　米国株急上昇vs日本株鈍い動き、その理由は?

(c) 123rf

日立、IoTプラットフォームを中核とする顧客との協創により収益向上目指す

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (26)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  4. 99%の人が気づいていないお金の正体
  5. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え