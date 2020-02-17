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出来高変化率ランキング（13時台）～ブイキューブ、ランサーズなどがランクイン

2020年2月17日 13:52

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記事提供元：フィスコ


*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ブイキューブ、ランサーズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月17日　13:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6274> YMRH　　 　2643700 　126200　 1994.85% 4.03%
<3386> コスモ・バイオ　　 　1646800 　111420　 1378.01% 18.48%
<4481> ベース　　　　　　 　103700 　7360　 1308.97% 10.18%
<3856> エーバランス　　　 　523600 　38820　 1248.79% 11.9%
<4449> ギフティ　　　　　 　1776000 　171940　 932.92% 5.4%
<1398>*ＳＭＡＭ　Ｊリ　　　　　 　30160 　3896　 674.13% 0.18%
<4448> Chatwork　 　818500 　116140　 604.75% 6.29%
<9672> 都競馬　　　　　　 　383500 　58180　 559.16% 8.31%
<6789> ローランドDG　　 　112600 　17220　 553.89% -8.7%
<6071> IBJ　　　　　　 　1037000 　163300　 535.03% 7.51%
<6557> gbHD　　　　　 　134500 　21280　 532.05% 19.61%
<9702> アイエスビー　　　 　343800 　55280　 521.92% 14.08%
<3452> ビーロット　　　　 　166500 　27620　 502.82% 8.81%
<3196> ホットランド　　　 　365600 　63400　 476.66% 3.97%
<1448> スペースバリューＨＤ 　351700 　62000　 467.26% -4.06%
<3681>*ブイキューブ　　　 　3681300 　656460　 460.78% 15.28%
<3928> マイネット　　　　 　924500 　165740　 457.80% -21.01%
<4450> PSOL　　　　　 　75300 　14860　 406.73% -15.44%
<3981> ビーグリー　　　　 　378500 　84060　 350.27% 9.45%
<4484>*ランサーズ　　　　 　553100 　124860　 342.98% 15.21%
<2980> SREHD　　　　 　177000 　39960　 342.94% -3.8%
<5290> ベルテクス　　　　 　114400 　26500　 331.70% 8.73%
<4399> くふうカンパニー　　　 　288200 　66780　 331.57% -7.58%
<2767> フィールズ　　　　 　575600 　136560　 321.50% -7.5%
<3993> PKSHA　　　　 　483500 　120680　 300.65% -13.15%
<8740> フジトミ　　　　　 　159300 　40360　 294.70% 3.68%
<3758>*アエリア　　　　　 　906900 　230720　 293.07% -12.93%
<4480> メドレー　　　　　 　1160700 　296340　 291.68% 10.68%
<3906> ALBERT　　　 　146800 　39020　 276.22% -13.62%
<7199>*プレミアグループ　 　389500 　106620　 265.32% -8.04%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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