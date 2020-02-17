*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ブイキューブ、ランサーズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月17日 13:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6274> YMRH 2643700 126200 1994.85% 4.03%
<3386> コスモ・バイオ 1646800 111420 1378.01% 18.48%
<4481> ベース 103700 7360 1308.97% 10.18%
<3856> エーバランス 523600 38820 1248.79% 11.9%
<4449> ギフティ 1776000 171940 932.92% 5.4%
<1398>*ＳＭＡＭ Ｊリ 30160 3896 674.13% 0.18%
<4448> Chatwork 818500 116140 604.75% 6.29%
<9672> 都競馬 383500 58180 559.16% 8.31%
<6789> ローランドDG 112600 17220 553.89% -8.7%
<6071> IBJ 1037000 163300 535.03% 7.51%
<6557> gbHD 134500 21280 532.05% 19.61%
<9702> アイエスビー 343800 55280 521.92% 14.08%
<3452> ビーロット 166500 27620 502.82% 8.81%
<3196> ホットランド 365600 63400 476.66% 3.97%
<1448> スペースバリューＨＤ 351700 62000 467.26% -4.06%
<3681>*ブイキューブ 3681300 656460 460.78% 15.28%
<3928> マイネット 924500 165740 457.80% -21.01%
<4450> PSOL 75300 14860 406.73% -15.44%
<3981> ビーグリー 378500 84060 350.27% 9.45%
<4484>*ランサーズ 553100 124860 342.98% 15.21%
<2980> SREHD 177000 39960 342.94% -3.8%
<5290> ベルテクス 114400 26500 331.70% 8.73%
<4399> くふうカンパニー 288200 66780 331.57% -7.58%
<2767> フィールズ 575600 136560 321.50% -7.5%
<3993> PKSHA 483500 120680 300.65% -13.15%
<8740> フジトミ 159300 40360 294.70% 3.68%
<3758>*アエリア 906900 230720 293.07% -12.93%
<4480> メドレー 1160700 296340 291.68% 10.68%
<3906> ALBERT 146800 39020 276.22% -13.62%
<7199>*プレミアグループ 389500 106620 265.32% -8.04%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- マイネット ストップ安、減損計上で前期は最終大幅赤字に 2/17 13:59
- コスモ・バイオは後場も20%高、「コロナウイルス研究用抗体」注目される 2/17 13:56
- JIG-SAW ドイツのIoT企業EMnifyと事業提携 2/17 13:48
- アウトソシング 急伸、今期大幅増益見通し受けて買い安心感も 2/17 13:46
- ブロードリーフ 19年12月期増収・2ケタ増益、プラットフォーム・アプリケーションともに順調に推移 2/17 13:45
広告
広告
広告