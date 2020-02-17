コスモ・バイオ　急騰、19年12月期は計画上振れ、今期も6％増益見通しで配当も増額へ／新興市場スナップショット



*12:59JST <3386> コスモ・バイオ 1335 +215

急騰。14日大引け後に2019年12月期決算を発表。営業利益は前年同期比23.5％増の4.05億円と会社計画である3.50億円を大きく上回る着地となった。また、今期（2020年12月期）についても、同6.0％増の4.30億円の増益見通しとしており、さらに、年間配当金については18円と、前期までの14円から4円の増額を計画している。上振れ決算に加えての増益見通し及び株主還元姿勢をストレートに評価する動きが優勢に。《US》