スペースマーケッ　急騰、今期営業利益予想417.8％増、前期はプロダクト改善などで黒字転換／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:07JST <4487> スペースマーケッ 1528 +222
急騰。20年12月期の営業損益予想を前期比417.8％増の2.27億円の黒字と発表している。月間利用スペース数の増加によるGMV（総流通額）の継続した成長を実現する。同時に発表した19年12月期の営業損益は0.43億円の黒字（前期実績2.68億円の赤字）で着地した。プロダクト改善やマーケティング活動、イベント管理・集金決済ができる新サービスのリリースなどが奏功した。《US》
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