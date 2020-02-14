Vデザイン　一時ストップ高、上半期営業利益は74％増、進捗率は98％／新興市場スナップショット



*13:21JST <3960> Vデザイン 3095 +479

一時ストップ高、19年3月28日に記録した昨年来高値を更新した。20年6月期第2四半期累計（19年7-12月）の営業利益を前年同期比73.6％増の0.52億円と発表している。ハウスプリペイドカード事業でスーパーマーケットやホームセンターなどでのプリペイド利用が好調だったことに加え、ハウスプリペイドやQR等コード決済用の新型端末なども伸びた。通期予想は0.53億円で、進捗率は98.1％に達している。《US》