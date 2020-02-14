Vデザイン　一時ストップ高、上半期営業利益は74％増、進捗率は98％／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:21JST <3960> Vデザイン 3095 +479
一時ストップ高、19年3月28日に記録した昨年来高値を更新した。20年6月期第2四半期累計（19年7-12月）の営業利益を前年同期比73.6％増の0.52億円と発表している。ハウスプリペイドカード事業でスーパーマーケットやホームセンターなどでのプリペイド利用が好調だったことに加え、ハウスプリペイドやQR等コード決済用の新型端末なども伸びた。通期予想は0.53億円で、進捗率は98.1％に達している。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ナガオカ 急騰、上半期営業利益は3.0倍、大口受注獲得を発表／新興市場スナップショット 2/14 12:37
- ＳＯＳＥＩ 一時急落もプラス転換、19年12月期の営業利益3.84億円、黒字転換／新興市場スナップショット 2/14 11:16
- ランディックス 一時大幅高、20年3月期の年間配当予想を48円に増額修正、本則市場への変更申請に向け準備／新興市場スナップショット 2/14 10:25
- マクドナルド 大幅に続伸、20年12月期の営業利益予想3.5％増、19年12月期年間配当を33円に増額／新興市場スナップショット 2/14 09:53
- 日本サード 大幅に反発、20年3月期の営業利益予想を4.19億円に上方修正、年間配当予想は25円に増額／新興市場スナップショット 2/14 09:43
広告
広告
広告