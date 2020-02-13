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東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

2020年2月13日 16:02

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記事提供元：フィスコ


*16:02JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

鉄鋼が下落率トップ。前日に通期業績の下方修正を発表したJFE<5411>が4％下落して指数を押し下げた。そのほか、パルプ・紙、機械、情報・通信業、海運業、電力・ガス業などが下落した。一方で金属製品が上昇率トップ。そのほか、空運業、石油・石炭製品、ゴム製品などは上昇した。


1. 金属製品 ／ 1,144.38 ／ 1.50
2. 空運業 ／ 269.49 ／ 1.24
3. 石油・石炭製品 ／ 1,047.29 ／ 0.89
4. ゴム製品 ／ 2,804.84 ／ 0.65
5. 化学工業 ／ 2,027.99 ／ 0.49
6. サービス業 ／ 2,368.27 ／ 0.37
7. 繊維業 ／ 631.48 ／ 0.36
8. 建設業 ／ 1,211.38 ／ 0.32
9. 非鉄金属 ／ 881.24 ／ 0.15
10. 不動産業 ／ 1,607.46 ／ 0.15
11. 小売業 ／ 1,237.99 ／ 0.04
12. 鉱業 ／ 302.86 ／ 0.03
13. 電気機器 ／ 2,664.86 ／ -0.01
14. 卸売業 ／ 1,578.13 ／ -0.13
15. 保険業 ／ 1,025.01 ／ -0.25
16. 輸送用機器 ／ 2,745.63 ／ -0.28
17. 水産・農林業 ／ 506.88 ／ -0.33
18. その他金融業 ／ 677.94 ／ -0.33
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,668.9 ／ -0.45
20. 陸運業 ／ 2,236.15 ／ -0.47
21. 精密機器 ／ 8,220.52 ／ -0.55
22. 食料品 ／ 1,726.75 ／ -0.57
23. 銀行業 ／ 145.3 ／ -0.59
24. 証券業 ／ 362.76 ／ -0.76
25. ガラス・土石製品 ／ 1,023.26 ／ -0.80
26. その他製品 ／ 2,870.65 ／ -0.84
27. 医薬品 ／ 3,355.87 ／ -0.92
28. 電力・ガス業 ／ 395.02 ／ -0.98
29. 海運業 ／ 248.46 ／ -1.15
30. 情報・通信業 ／ 4,123.5 ／ -1.22
31. 機械 ／ 1,831.6 ／ -1.34
32. パルプ・紙 ／ 517.18 ／ -1.53
33. 鉄鋼 ／ 371.64 ／ -2.09《US》

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