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ＡＩｉｎｓｉｄｅ　大幅に続伸、20年3月期の営業利益予想を3.33億円に上方修正、「DX Suite」クラウド版の新規契約増／新興市場スナップショット

2020年2月13日 09:42

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記事提供元：フィスコ


*09:42JST <4488> ＡＩｉｎｓｉｄｅ 14870 +1080
大幅に続伸。20年3月期の営業損益を従来予想の2.11億円の黒字から3.33億円の黒字（前期実績1.81億円の赤字）に上方修正している。代理店による顧客獲得件数が想定を上回り、「DX Suite」クラウド版の新規契約数が増加した。また、「AI inside Cube」の需要が高く、本番利用での導入台数が計画を上回ったことも利益を押し上げる見通し。第3四半期累計（19年4-12月）の営業損益は2.99億円の黒字で着地した。前年同期比増減率は非開示。《HH》

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