マーケット RSS

 

トラストＨＤ　急伸、上半期営業利益は大幅増益に／新興市場スナップショット

2020年2月12日 13:15

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:15JST <3286> トラストＨＤ 435 +30
急伸。20年6月期第2四半期累計（19年7-12月）の営業利益を前年同期比473.5％増の3.76億円と発表している。不動産特定共同事業法に基づく駐車場等小口化事業が好調だったことに加え、不動産事業の赤字が縮小したことから利益が拡大した。通期予想は前期比20.5％増の6.30億円で据え置いた。通期計画に対する進捗率は59.7％。《US》

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 韓国語を勉強しても役に立つのか？　韓国語の需要はどこに
  2. 気になる原油価格の動向は　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  3. ポッドキャストで楽しみながら英語学習を習慣化　おすすめ英語番組3選
  4. 子どもの自主性を育むのは「目に見えないものを大事にする」教育
  5. 赤外線画像を天然色に変換するAIを開発　カラー化が可能に　産総研
  1. なぜこの世界は物質でできているの? 重力波から物質の起源を検証　東大の研究
  2. 三菱スペースジェット納入が6度目の延期 (3) 「YS11」の轍を踏むな！
  3. オリンパスの挑戦 (上)
  4. NY原油：反落、世界経済の減速懸念強まる
  5. 新型コロナウイルス、上場企業100社以上に影響　製造や百貨店　東京商工リサーチ調査
  1. 立ち乗りEVスクーター「ブレイズ」とは　人気で品切れも
  2. アイドルハンターの懲りない再犯の裏にあるものとは？
  3. ルノーがピンチ、日産株売却か? 日産「持ち合い株」に持ち込むチャンス
  4. 愛車を雨風や直射日光、鳥の糞害から守る自動開閉式テント「CAR UMBRELLA」
  5. 弁護士の常識は、社会の非常識?　カルロス・ゴーン被告逃亡に責任を負うべきは誰?

広告