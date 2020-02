『おそ松さん』発の2.5次元ユニット「F6」理想のバレンタインを明かす

テレビアニメ『おそ松さん』に由来する6人組イケメンユニット「F6(エフシックス)」の井澤勇貴(F6 おそ松)、和田雅成(F6 カラ松)、小野健斗(F6 チョロ松)、安里勇哉(F6 一松)、和合真一(F6 十四松)、中山優貴(F6 トド松)が2月11日、東京ドームシティのラクーアガーデンステージでバレンタインミニライブを実施。トークやライブを展開し、約2000人の観客から黄色い歓声を浴びた。



同ユニットは、『おそ松さん』に登場する6つ子のイケメンバージョン。テレビアニメ版を舞台化した「おそ松さん on STAGE ~SIX MEN'S SHOW TIME~」シリーズにも登場した。全メンバーが身長180cmを超え、女性を魅了するセリフの数々が人気を博している。



“大富豪でイケメン”というキャラクター設定の6人。今回は、ジェットコースターの滑走音が響く野外ステージで、新曲の「Fo6ow Your Dreams!!!!!!」に加え、「プレシャス・アセット」と「Magic Night Satisfaction」を披露した。



トークセッションでは、和田がキャラになりきって「よぉ、ブスども!」と絶叫。観客から悲鳴を浴びた。



近づくバレンタインデーにちなんで、どんなシチューションでチョコをもらいたいか問われると和田は、校内に食べ物の持ち込み禁止の学校をシチュエーションに挙げて「オレは先生で、女の子がチョコを持っている。でもダメじゃん、チョコは。その女の子が『没収してください』って」とニヤリ。会場の歓声を浴びた。



中山は「『実は渡したい人がいるんだけど、手作りで渡したいけど、チョコが作れないから手伝って』と言われて一緒に作って『はい』って渡されるのがいい。『あ、オレね』みたいな」と回答。和合を女性役に見立てて、同シチュエーションを笑いまじりに実現した。



また、会場では2ndライブツアー「FANTASTIC ECSTASY」(2月22日開催)の来場者特典のオリジナルステッカー(会場別)を初お披露目。同ツアー中のトークコーナーで答える質問を、2月12日18時から公式サイトで受付することも発表した。

