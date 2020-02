『スター・ウォーズ』ついに興収70億円突破！

12月20日より公開中の『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』が、日本公開から50日目となる本日2月7日正午時点で、累計興行収入が70億円を突破した。写真:(C) 2020 and TM Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.[写真拡大]