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enishなど／来週の買い需要

2020年2月7日 18:00

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <7897> ;ホクシン;630%;156300;1.91;157;-1 <6054> ;リブセンス;415%;112900;0.94;290;-6 <9675> ;常磐興;395%;14600;0.68;1696;0 <9351> ;洋埠頭;381%;6100;7.18;1413;-4 <3667> ;enish;345%;1315900;1.39;555;-12 <4387> ;ＺＵＵ;300%;300;0.89;3670;0 <7445> ;ライトオン;211%;64500;0.80;599;-6 <9046> ;神電鉄;200%;9000;0.04;3980;0 <2729> ;JALUX;167%;8200;1.66;2388;21 <9014> ;新京成;161%;3700;0.54;2450;-44 <8137> ;サンワテクノス;154%;55100;1.34;944;-21 <1592> ;上場J400;148%;6883;30.90;1416;-9 <6798> ;ＳＭＫ;139%;6800;1.60;3130;-55 <6363> ;酉島製;127%;13200;2.87;897;-13 <6067> ;インパクトHD;126%;120600;5.68;1995;-20 <6358> ;酒井重;125%;5500;4.12;2754;3 <9994> ;やまや;114%;5600;0.80;2255;-1 <6430> ;ダイコク電;112%;10600;1.59;1573;-17 <3046> ;ジンズHD;107%;70200;1.88;7780;-160 <8381> ;山合銀;102%;240900;0.27;629;-16


[コメント]

enishは足元では高値圏での期日が続くため、買い方には厳しいところではある。しかし、信用倍率は1倍台での推移が続いており、買い残高も極端に増えている状況ではないため、大きく悪化する流れにはならず。《FA》

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