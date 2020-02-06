Ａｉｍｉｎｇ　ストップ高買い気配、スマホゲーム「ドラゴンクエストタクト」をスクエニと共同開発／新興市場スナップショット



*14:10JST <3911> Ａｉｍｉｎｇ 370カ -

ストップ高買い気配。スクウェア・エニックス・ホールディングス<9684>傘下のスクウェア・エニックス（東京都新宿区）とスマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエストタクト」を共同開発すると発表し材料視されている。人気ゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスターたちを指揮して戦うタクティカルRPG。対象OSはiOSとAndroidで、サービス開始は20年の予定。《FA》