Aimingがストップ高、スマホ向け「ドラクエ」開発が注目される

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■「ドラゴンクエストタクト」スクウェア・エニックスと共同で開発
Aiming<3911>(東1)は2月6日、買い気配のままストップ高の370円(80円高)に達し、10時にかけてまだ売買が成立していない。5日付で、「スマートフォン向けゲーム『ドラゴンクエストタクト』をスクウェア・エニックスと共同開発」と発表。材料視されている。
発表によると、タイトルは「ドラゴンクエストタクト」、ジャンルはタクティカルRPG、対象OSはiOS・Android、サービス開始は2020年を予定、公式サイトと公式Twitterもある。
同社ホームページには「ニュースリリース」と「IRニュース」があり、このニュースはIRニュースに掲示されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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