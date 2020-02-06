記事提供元：フィスコ
*08:29JST 2/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23319.56、+234.97）
・NYダウは上昇（29290.85、+483.22）
・ナスダック総合指数は上昇（9508.68、+40.71)
・シカゴ日経225先物は上昇（23690、大阪比+330）
・1ドル109円70-80銭
・SOX指数は上昇（1909.52、+40.87）
・VIX指数は低下（15.15、-0.90）
・米原油先物は上昇（50.75、+1.14）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・米長期金利は上昇
・新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・東京オフィス空室率（1月）
・車名別新車販売（1月）
・トヨタ<7203>決算発表
・独製造業受注（12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米労働生産性（10-12月）
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・ラガルドECB総裁が講演《ST》
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