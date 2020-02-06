

*08:29JST 2/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23319.56、+234.97）

・NYダウは上昇（29290.85、+483.22）

・ナスダック総合指数は上昇（9508.68、+40.71)

・シカゴ日経225先物は上昇（23690、大阪比+330）

・1ドル109円70-80銭

・SOX指数は上昇（1909.52、+40.87）

・VIX指数は低下（15.15、-0.90）

・米原油先物は上昇（50.75、+1.14）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・新型肺炎の感染拡大

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・東京オフィス空室率（1月）

・車名別新車販売（1月）

・トヨタ<7203>決算発表

・独製造業受注（12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米労働生産性（10-12月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・ラガルドECB総裁が講演《ST》