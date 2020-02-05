マーケット RSS

 

ワタミが中国本土の7店舗撤退を発表、新型肺炎の影響など挙げる

2020年2月5日 10:46

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■株価は13円高まで上げた後も堅調で出来高も増加

　ワタミ<7522>(東1)は2月5日、1312円(13円高)まで上げた後も堅調で、出来高も増加している。同日朝、「中国本土における『和民』業態の撤退」を発表。材料視されている。

　発表によると、2005年、深セン市に中国本土1号店を出店して以来、「和民」「饗和民」「三文魚伝説和民」などの業態を展開してきたが、昨今の新型コロナウイルス肺炎の影響長期化の見込みなどを踏まえ、上海、深セン、蘇州、杭州にある7店舗の撤退を決定した。これによる業績への影響は精査中とした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
ヒーハイスト精工は調整一巡して反発期待、１９年３月期２Ｑ累計減益だが進捗率順調（2018/11/15）
プロレド・パートナーズは、１８年１０月期大幅増益で成長続く、７０００円割れを下値に上値試す（2018/11/01）
ラ・アトレは出直り期待、１８年１２月期利益・配当予想を上方修正（2018/11/15）
リーガル不動産は総合不動産開発企業として業容拡大、下値に買い入る（2018/10/31）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 免疫生物研究所が一段高、新型肺炎に「抗HIV薬+インフル薬」が効果と伝わり一時ストップ高
  2. NY原油：大幅続落で50.11ドル、一時50ドルを下回る
  3. 【特集】第2、第3のテレワーク関連株に注目、仮想デスクトップ・テレビ会議関連など
  4. 個人投資家ブッダ氏：今仕込むべきマスク関連銘柄の本命【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 免疫生物研究所が連日ストップ高、新型肺炎に「抗HIV薬」など効果と伝わり人気集中
  1. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も
  2. スガイ化学が急伸、新型肺炎に効く薬は無いとされる中で「気管支収縮抑制」など注目される
  3. 相場展望1月29日号　米国株に「新型肺炎」がブラックスワン?　目先は反動高も
  4. 免疫生物研究所が一段高、新型肺炎に「抗HIV薬+インフル薬」が効果と伝わり一時ストップ高
  5. NY原油：弱含みで53.33ドル、需要増加は期待薄
  1. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  2. 新内外綿がストップ高、いきなり急伸し新型肺炎の出遅れ物色が波及の見方
  3. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  4. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  5. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • ピーマン農場で作業を行うロボットの様子。（画像：AGRIST発表資料より）
  • (c) 123rf
  • GMC・ハマーEVのティザー（画像: GM発表資料より）
  • JVC「エブリオ」シリーズ最新商品「GC-TR100」（画像: JVCケンウッド発表資料より）
  • （画像: Peach Aviationの発表資料より）
  • 「スペースジェット」（画像: 三菱航空機の発表資料より）
  • 1.6ℓ直列3気筒直噴ターボエンジンとスポーツ4WDシステムによる「GR-FOUR」（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (25)

相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も

（画像: justInCaseの発表資料より）

わりかん(後払い)ガン保険登場

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  4. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)
  5. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え