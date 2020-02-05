マーケット RSS

 

パナソニックが連日高値、トヨタ自動車と車載電池の合弁会社など材料視

2020年2月5日 10:02

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■第3四半期決算は減収減益だったが米国で上げ注目し直す

　パナソニック<6752>(東1)は2月5日、一段高となり、取引開始後に1236.5円(53.0円高)まで上げて昨年来の高値を2日続けて更新した。

　3日の取引終了後、トヨタ自動車<7203>(東1)との社載電池合弁会社設立と第3四半期連結決算とを発表。決算は減収減益だったが、発表後の米国市場で7%高となり、翌日も続伸。北米投資家の高評価を注目し直す動きがある。

　両社は約20年前、「パナソニックトヨタ」のブランドでレーシングカー開発の提携を結んだことがある。

　第3四半期の連結業績(2019年4～9月、累計)は、売上高が前年同期比17.9%減の5兆7556.34億円となり、営業利益は同17.8%減の2406.73億円となった。3月通期の見通しは従来予想を据え置き、売上高は7兆7000億円(前期比3.8%減)、営業利益は3000億円(同27.1%減)、予想1株利益は85円75銭。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
ヒーハイスト精工は調整一巡して反発期待、１９年３月期２Ｑ累計減益だが進捗率順調（2018/11/15）
プロレド・パートナーズは、１８年１０月期大幅増益で成長続く、７０００円割れを下値に上値試す（2018/11/01）
ラ・アトレは出直り期待、１８年１２月期利益・配当予想を上方修正（2018/11/15）
リーガル不動産は総合不動産開発企業として業容拡大、下値に買い入る（2018/10/31）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 免疫生物研究所が一段高、新型肺炎に「抗HIV薬+インフル薬」が効果と伝わり一時ストップ高
  2. NY原油：大幅続落で50.11ドル、一時50ドルを下回る
  3. 【特集】第2、第3のテレワーク関連株に注目、仮想デスクトップ・テレビ会議関連など
  4. 個人投資家ブッダ氏：今仕込むべきマスク関連銘柄の本命【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 免疫生物研究所が連日ストップ高、新型肺炎に「抗HIV薬」など効果と伝わり人気集中
  1. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も
  2. スガイ化学が急伸、新型肺炎に効く薬は無いとされる中で「気管支収縮抑制」など注目される
  3. 相場展望1月29日号　米国株に「新型肺炎」がブラックスワン?　目先は反動高も
  4. 免疫生物研究所が一段高、新型肺炎に「抗HIV薬+インフル薬」が効果と伝わり一時ストップ高
  5. NY原油：弱含みで53.33ドル、需要増加は期待薄
  1. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  2. 新内外綿がストップ高、いきなり急伸し新型肺炎の出遅れ物色が波及の見方
  3. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  4. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  5. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • ピーマン農場で作業を行うロボットの様子。（画像：AGRIST発表資料より）
  • (c) 123rf
  • GMC・ハマーEVのティザー（画像: GM発表資料より）
  • JVC「エブリオ」シリーズ最新商品「GC-TR100」（画像: JVCケンウッド発表資料より）
  • （画像: Peach Aviationの発表資料より）
  • 「スペースジェット」（画像: 三菱航空機の発表資料より）
  • 1.6ℓ直列3気筒直噴ターボエンジンとスポーツ4WDシステムによる「GR-FOUR」（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (25)

相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も

（画像: justInCaseの発表資料より）

わりかん(後払い)ガン保険登場

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  4. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)
  5. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え