セプテーニＨＤ　大幅に5日続伸、20年9月期第1四半期の営業利益40.5％増、ブランド広告取扱高など増加／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:42JST <4293> セプテーニＨＤ 333 +46
大幅に5日続伸。20年9月期第1四半期累計（19年10-12月）の営業利益を前年同期比40.5％増の5.72億円、Non-GAAP営業利益を同33.8％増の6.14億円と発表している。デジタルマーケティング事業で国内ブランド広告の取扱高や大型顧客の出稿などが順調に増加し、利益が拡大した。通期予想のNon-GAAP営業利益は前期比21.1％増の25.00億円で据え置いた。進捗率は24.6％。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- JASDAQ平均は反発、米経済指標やアジア市場の底堅さから買い優勢／JASDAQ市況 2/ 4 16:57
- マザーズ指数は大幅反発、米株高や円安を好感、ジェイテックコーポが急騰／マザーズ市況 2/ 4 16:27
- ＢＵＹＳＥＬＬ 急伸、BSP税理士法人と業務提携で合意／新興市場スナップショット 2/ 4 13:54
- 日本リビング保証 急騰、上期業績予想を上方修正／新興市場スナップショット 2/ 4 13:34
- 手間いらず 急騰、上期営業利益は50％増／新興市場スナップショット 2/ 4 12:45
広告