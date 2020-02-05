セプテーニＨＤ　大幅に5日続伸、20年9月期第1四半期の営業利益40.5％増、ブランド広告取扱高など増加／新興市場スナップショット



*09:42JST <4293> セプテーニＨＤ 333 +46

大幅に5日続伸。20年9月期第1四半期累計（19年10-12月）の営業利益を前年同期比40.5％増の5.72億円、Non-GAAP営業利益を同33.8％増の6.14億円と発表している。デジタルマーケティング事業で国内ブランド広告の取扱高や大型顧客の出稿などが順調に増加し、利益が拡大した。通期予想のNon-GAAP営業利益は前期比21.1％増の25.00億円で据え置いた。進捗率は24.6％。《HH》