*12:44JST 【M&A速報：2020/02/04（1）】企業情報データベース開発のBaseconnect、総額18億円の資金調達を実施
■企業情報データベース開発のBaseconnect、YJキャピタルなどからシリーズAラウンドで総額18億円の資金調達を実施
■ファイズHD<9325>、子会社ファイズトランスポートサービスに「ロジスティクスサービス」事業と「デリバリーサービス」事業を承継
■サードウェーブソリューションズ、青森情報システムと合併
■フューチャーベンチャーキャピタル<8462>、京都府内の信金、信用保証協会と「京都想いをつなぐファンド」を設立
■大阪シティ信用金庫、大阪信用保証協会、信金キャピタルの3社、共同で「City・Simpoステップアップファンド」を設立
■東京都水道局が51％出資する東京水道サービス、子会社の東京水道インターナショナルを吸収合併
■メディカル・ケア・サービス、つくしから認知症高齢者グループホーム1棟の営業権を譲り受け
■セキュリティトークン発行・管理のコンプライアンスプラットフォーム開発の米Securitize、資金調達を実施
■中古住宅プラットフォーム事業のWAKUWAKU、オプトベンチャーズなどから総額4.1億円の資金調達を実施
■ヘッドスプリング、河村電器産業と次世代電力インフラ事業で資本業務提携
■スペースシャワーネットワーク<4838>、トウキョウ・デジタルミュージック・シンジケイツからメディアサイト「FNMNL」事業を譲り受け
■富士通<6702>、半導体事業についてグループ内組織を再編
■トヨタ自動車<7203>とパナソニック<6752>、車載用角形電池事業の新会社「プライム プラネット エナジー&ソリューションズ」を4月1日に設立
■備前市の日生信用金庫、備前信用金庫と合併
■長谷工管理HD、分譲マンション管理事業についてグループ内組織を再編
■タカラスタンダード<7981>、子会社でフリット・ホーローパネル製造の日本フリットを吸収合併
■ブシロード<7803>グループの響、ブシロードメディアから広告代理店事業を承継 商号を「ブシロードムーブ」に変更
■TDCソフト<4687>、SAPシステム開発の八木ビジネスコンサルタントを買収
■アスカネット<2438>、AIカメラソリューション事業のAWLと資本業務提携
■アイスタディ<2345>、子会社2社を合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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