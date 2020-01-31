スタジオアタオ　急落、通期営業利益を下方修正／新興市場スナップショット



*13:50JST <3550> スタジオアタオ 685 -58

急落。20年2月期の営業利益を従来予想の8.80億円から7.70億円（前期実績7.43億円）に下方修正している。インターネット広告の単価上昇に伴う販促費の効率化や消費税増税の反動減、天候不順などが響いた。ブランドの積極的なプロモーションや横浜店の移転拡張に伴う減価償却費の増加も利益を圧迫する見通し。《US》