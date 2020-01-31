スタジオアタオ　急落、通期営業利益を下方修正／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:50JST <3550> スタジオアタオ 685 -58
急落。20年2月期の営業利益を従来予想の8.80億円から7.70億円（前期実績7.43億円）に下方修正している。インターネット広告の単価上昇に伴う販促費の効率化や消費税増税の反動減、天候不順などが響いた。ブランドの積極的なプロモーションや横浜店の移転拡張に伴う減価償却費の増加も利益を圧迫する見通し。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ウエストＨＤ 急伸、自社株買い実施と株式分割による実質的増配が好感／新興市場スナップショット 1/31 13:03
- テリロジー 大幅に反発、AR・AI活用のビジュアルカスタマーアシスタンス・ソリューションを本格販売／新興市場スナップショット 1/31 09:57
- 日本ＳＨＬ 大幅に反発、20年9月期第1四半期の営業利益465.1％増、総合適性Webテストが好調／新興市場スナップショット 1/31 09:37
- ブロメディア 大幅に反発、20年3月期第3四半期の営業利益3.76億円、進捗率83.6％、入学生徒数が過去最高／新興市場スナップショット 1/31 09:19
- JASDAQ平均は6日続落、新型肺炎や企業業績への懸念が波及し売り優勢／JASDAQ市況 1/30 16:38
広告
広告
広告