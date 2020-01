アカデミー賞オリジナル脚本賞候補！ ダニエル・クレイグら豪華スターが嬉々として出演のミステリー

【週末シネマ】『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館』 アガサ・クリスティーが現代によみがえったら… それぞれの事情と思惑を抱えた一癖も二癖もある人々がそろった場所で事件が起き、名探偵登場。写真:『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』 Photo Credit: Claire Folger Motion Picture Artwork (C) 2019 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.[写真拡大]