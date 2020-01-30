ブライトパス　一時ストップ高、「iPSから作った免疫細胞でがん攻撃、治験計画提出」報道を買い材料視／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:26JST <4594> ブライトパス 349 +40
一時ストップ高。一部メディアで、理化学研究所と千葉大学のグループがiPS細胞から作った免疫細胞でがんを攻撃する治験計画を提出したと報じられ、買い材料視されている。報道によると、対象は頭けい部がんで、患者にiPS細胞から作製したNKT細胞を移植して2年間かけ安全性や効果を確かめるという。ブライトパス・バイオは、パイプラインとしてNKT細胞を用いたがん免疫療法を手掛けている。《US》
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