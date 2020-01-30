バリューコマースは今期も連続最高益の予想など好感され再び上値を追う

■営業利益は前12月期32%増加し今期も11%の増加を見込む

バリューコマース<2491>(東1)は1月30日、再び上値を追って始まり、9時40分にかけて12%高の2653円(278円高)まで上げて2019年5月以来の高値に進んでいる。

29日の取引終了後、2019年12月期の連結決算短信を発表。営業利益は前期比32.3%増加して49.66億円と最高を更新した上、今期・20年12月期の予想を10.7%増の55.0億円としたことなどが好感されている。親会社株主に帰属する当期純利益も前12月期は同28.4%増の33.45億円となり最高を更新し、今期の予想は7.6%増の36.0億円とした。今期予想1株利益は111円45銭とした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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