WDBココはCROで医薬品・医療機器の開発支援

WDBココ<7079>(東マ)は、CROとして安全性情報管理サービスを主軸とする医薬品・医療機器の開発支援を展開している。20年3月期は2桁増収増益予想である。収益拡大を期待したい。株価は安値圏だが、IPOから1カ月程度で落ち着きどころを探る段階だろう。
■医薬品・医療機器の開発支援
19年12月東証マザーズに新規上場した。CRO(医薬品開発業務受託機関)として、安全性情報管理サービスを主軸とする医薬品・医療機器の開発支援を展開している。
■20年3月期2桁増収増益予想
20年3月期業績(非連結)予想は、売上高が19年3月期比22.5%増の21億82百万円、営業利益が19.1%増の4億02百万円、経常利益が15.8%増の3億91百万円、純利益が10.8%増の2億62百万円としている。受注残の更新・増額や新規獲得などで2桁増収増益である。収益拡大を期待したい。
■株価はIPO後の落ち着きどころを探る段階
株価は安値圏だが、IPOから1カ月程度で落ち着きどころを探る段階だろう。1月29日の終値は3130円、時価総額は約72億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・ヤマシタヘルスケアホールディングスは反発の動き、２０年５月期営業減益予想だが保守的（2019/09/04）
・日本エム・ディ・エムは上値試す、２０年３月期２Ｑ累計を上方修正して通期も上振れの可能性（2019/09/04）
・パイプドＨＤは上値試す、２０年２月期大幅増益・増配予想（2019/09/04）
・ピックルスコーポレーションは上値試す、２０年２月期２桁増益予想で上振れ余地（2019/09/04）
・エスプールは上値試す、１９年１１月期大幅増収増益予想、さらに上振れの可能性（2019/09/04）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ビオフェルミン製薬が戻り高値に進む、3月通期の業績予想を全体に増額修正 1/30 09:36
- 日本エンタープライズの株価は出来高を伴い急騰 1/30 09:34
- スポーツフィールドはスポーツ人財に特化した採用支援サービス 1/30 09:33
- BuySell Technologiesはネット型リユース事業 1/30 09:27
- トゥエンティーフォーセブンは底値圏 1/30 09:25
広告
広告
広告